Dân số trong độ tuổi 0-4 tại Hàn Quốc đặc biệt thấp trong các quốc gia Đông Á

Photo : YONHAP News

Nhà nghiên cứu cấp cao Lee Tae-yeol thuộc Viện nghiên cứu bảo hiểm Hàn Quốc (KIRI) ngày 27/8 đã công bố báo cáo về tính nghiêm trọng của tình hình tỷ suất sinh thấp, cho thấy dân số trong độ tuổi từ 0-4 tuổi tính đến năm 2021 của Hàn Quốc chỉ có 1,65 triệu người.Nếu xem dân số trong nhóm tuổi cần so sánh tại Nhật Bản là mức chuẩn 100 điểm, thì dân số trong đa số các nhóm tuổi của Hàn Quốc chỉ là trên dưới 50 điểm, nhóm tuổi 15-19 giảm xuống mức 40 điểm, 0-4 tuổi là 38,5 điểm, khiến mức điểm trong khung tuổi 0-64 ở mức thấp nhất.So với Trung Quốc, dân số Hàn Quốc trong nhóm tuổi 20-24 và 25-29 tuổi đạt 4 điểm, đặc biệt nhóm tuổi 0-4 ở mức thấp là 2,2 điểm.Mặt khác, khi xét với Đài Loan, dân số Hàn Quốc trong đa số các độ tuổi ở mức trên dưới 200 điểm, từ 0-4 tuổi cũng ở mức thấp nhất là 170 điểm.Theo kết quả phân tích, nhóm tuổi 0-4 của Hàn Quốc có mức điểm thấp nhất trong toàn bộ các khung tuổi khi so sánh với các quốc gia đô thị như Singapore, Hong Kong, cũng như các nước có nền kinh tế khó khăn như Bắc Triều Tiên.So với miền Bắc, dân số Hàn Quốc ở mức 199,6 điểm, song nhóm tuổi 0-4 ở mức thấp hơn là 97,1 điểm. Tính đến năm 2021, dân số Bắc Triều Tiên trong khoảng từ 0-4 tuổi là 1,7 triệu người.Nhà nghiên cứu Lee nhận xét số trẻ mới sinh ra gần đây của Hàn Quốc ở mức tương đối thấp ngay cả khi so với các nước Đông Á là khu vực có tỷ lệ sinh cực thấp. Theo đó, ông nhấn mạnh cần phải cân nhắc xúc tiến các chính sách liên quan đến phúc lợi.