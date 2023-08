Tân Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông tuyên bố cải cách các đài phát sóng công cộng

Photo : YONHAP News

Tân Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc Lee Dong-kwan đã chính thức nhậm chức vào ngày 28/8.Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Lee nhấn mạnh về việc cải cách cơ cấu các đài phát sóng công cộng, đồng thời thể hiện rõ góc nhìn tiêu cực về phát sóng công cộng.Ông Lee chỉ ra rằng không thể phủ nhận một sự thực là các đài phát sóng công cộng mặc nhiên hưởng nhiều đặc cách từ phương thức hoạt động thương mại, cơ cấu độc quyền hợp pháp, trong khi lại vừa mang thiên kiến chính trị dưới sự can thiệp của phía công đoàn, gieo rắc tin tức giả, gây chia rẽ ngôn luận.Ông Lee Dong-kwan cảnh báo sẽ có biện pháp quyết liệt, khôi phục lại niềm tin vào các đài phát sóng công cộng, dưới sự lựa chọn và phán xét của người dân.Chủ tịch Lee cũng nhấn mạnh về trách nhiệm xã hội của nền tảng trực tuyến. Tân Chủ tịch cam kết sẽ lập ra quy định luật, chế độ phù hợp với thời đại mà phần lớn thông tin, trong đó có tin tức, được phân phối qua các nền tảng kỹ thuật số.Sau khi ông Lee nhận chức, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ hoạt động với cơ chế hai thành viên, gồm một Chủ tịch và một ủy viên thường trực là ông Lee Sang-in do đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tiến cử.Theo luật, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông vẫn có thể tổ chức họp, biểu quyết dù chỉ có một Chủ tịch và một ủy viên thường trực. Theo đó, có ý kiến cho rằng Ủy ban này sẽ xúc tiến xử lý nhanh các vấn đề chính như thay thế thành viên Hội đồng quản trị của các đài phát sóng công cộng.Trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban sau khi ông Lee nhậm chức, Ủy ban đã bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị của đài EBS và một thành viên Hội đồng quản trị Quỹ Văn hóa phát thanh và truyền hình, cổ đông lớn nhất của đài MBC.Công đoàn ngôn luận Hàn Quốc chỉ trích bản thân sự tồn tại của tân Chủ tịch Lee là một bản án tử đối với Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông; cảnh báo ý đồ giải thể, tư nhân hóa các đài phát sóng công cộng, làm lung lay quyền được biết của người dân và tự do ngôn luận của ông này sẽ vấp phải sự phản kháng quyết liệt.