Nga và Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Bắc Triều Tiên tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 25/8 (giờ địa phương) đã tiến hành thảo luận về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên, nhưng đã không đưa ra được kết quả nào.Cuộc họp này được triệu tập do Mỹ yêu cầu, có sự tham gia của hai nước không phải thành viên của Hội đồng bảo an là Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, dưới tư cách là nước đương sự có ảnh hưởng trực tiếp.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích vụ phóng đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng bảo an mặc dù đã thất bại. Bà cũng lên án rằng vụ phóng tiếp theo trong tháng 10 tới của Bình Nhưỡng sẽ làm căng thẳng thêm tình hình tại khu vực Đông Á.Các nước thành viên thường trực như Anh, Pháp và không thường trực như Nhật Bản và Albania cũng đã lên tiếng chỉ trích miền Bắc.Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng chính Mỹ và các nước đồng minh mới thực sự là mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế, cụ thể là cuộc tập trận chung của liên minh Hàn-Mỹ và việc Washington điều động tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, Phó Đại sứ Cảnh Sảng cũng liên tục đổ lỗi cho Washington về nguy cơ hạt nhân tại bán đảo Hàn Quốc.Đáp lại, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhấn mạnh rằng nguyên nhân mà Seoul và Washington thắt chặt hợp tác về răn đe mở rộng là do các hành vi khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng.Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song thì khẳng định rằng hoạt động phát triển hạt nhân hay phóng tên lửa là quyền lợi của quốc gia có chủ quyền và không thể công nhận nghị quyết của Hội đồng bảo an.