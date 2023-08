Tiêu dùng tư nhân tháng 4-7 giảm bình quân 0,5%/tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương (BOK) Hàn Quốc ngày 28/8 công bố số liệu cho biết trong vòng từ tháng 4 đến tháng 7, tiêu dùng tư nhân giảm bình quân 0,5%/tháng so với giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 3.Đặc biệt, tiêu dùng hàng hóa ít bền như quần áo, giày dép và tiêu dùng liên quan tới các hoạt động trực tiếp như nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách có sự sụt giảm rõ rệt.BOK phân tích tiêu dùng liên quan tới các hoạt động tiếp xúc trực tiếp sụt giảm không chỉ bởi nhu cầu tiêu dùng chững lại, mà do ảnh hưởng lớn bởi yếu tố nhất thời như thời tiết.Trong quý I năm 2023, nhiệt độ bình quân cao hơn mọi năm, nên người dân mua quần áo mùa xuân từ sớm, kết quả là sang quý II, tiêu dùng hàng hóa kém bền như quần áo giảm.Theo kết quả phân tích của BOK, nếu loại trừ các mặt hàng chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, thì tiêu dùng tư nhân trong vòng từ tháng 4-7 tăng bình quân 0,2% so với giai đoạn tháng 1-3. Ngân hàng trung ương dự đoán trong thời gian tới, tác động nhất thời từ thời tiết sẽ hết, khi đó dòng chảy hồi phục tiêu dùng tư nhân sẽ tiếp diễn.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc chỉ ra các yếu tố tích cực tác động tới sự hồi phục tiêu dùng như tình hình tuyển dụng khả quan, thặng dư tiền tiết kiệm hộ gia đình, lạm phát chững lại, sự cải thiện tâm lý tiêu dùng và thị trường nhà ở gần đây, Trung Quốc cấp phép nối lại tuyến du lịch khách đoàn tới Hàn Quốc.Tuy nhiên, BOK cũng nhắc đến yếu tố có thể kìm hãm sự hồi phục của tiêu dùng tư nhân, đó là gánh nặng trả nợ gốc của hộ gia đình.Quy mô nợ hộ gia đình Hàn Quốc vẫn đang ở mức cao, nếu BOK duy trì lãi suất cao như hiện nay thì gánh nặng trả nợ gốc của hộ gia đình sẽ càng gia tăng. Thêm vào đó, các điều kiện quốc tế bất ổn cũng có thể làm cản trở động lực hồi phục tiêu dùng.