Seoul, Washington và Tokyo tiếp tục chỉ trích vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng

Photo : KBS News

Trong cuộc họp thảo luận về an ninh vũ trụ tại trụ sở của Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 28/8 (giờ địa phương), quan chức phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Eun-jin đã chỉ trích vụ phóng vệ tinh trinh sát sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bà Park cũng nhấn mạnh tất cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo có vai trò đóng góp vào việc phát triển kỹ thuật tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân.Mỹ cũng cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh đang đi ngược lại với mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế là giải trừ quân bị. Nhật Bản cũng nhận định vụ phóng là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia trong khu vực, đồng thời kêu gọi miền Bắc hủy bỏ kế hoạch phóng tiếp vệ tinh vào tháng 10 như nước này đã thông báo.Đáp lại, Trưởng phái đoàn thường trực Bắc Triều Tiên tại Geneva Han Tae-song nhấn mạnh vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự chỉ mang mục đích đảm bảo an ninh và tự vệ. Ông còn lên án các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ gây ra mối đe dọa về quân sự cho nước mình, trong khi Washington và Seoul thì lại gọi đây là các hành động "bảo vệ" hòa bình và an ninh.Ông Han khẳng định miền Bắc không liên quan đến nghị quyết của Hội đồng bảo an mang nội dung nghiêm cấm phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là trái với hiến chương của Liên hợp quốc. Không những thế, đại diện Bình Nhưỡng còn tái xác nhận kế hoạch phóng tiếp vệ tinh trinh sát vào tháng 10.Trong đợt thảo luận về vấn đề vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng lần này, đại diện Đức và New Zealand cũng đã tham gia chỉ trích vụ phóng.Trước đó, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật và cộng đồng quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng vệ tinh trinh sát lần hai của Bắc Triều Tiên trong cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 25/8 (giờ địa phương).