Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/8 đã chỉ định thêm ba địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 6 Khanun là "Khu vực thảm họa đặc biệt", bao gồm huyện Goseong (tỉnh Gangwon), xã Sannae (thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang), xã Gasan (huyện Chilgok, tỉnh Bắc Gyeongsang).Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon cho biết đợt ban bố bổ sung này đã phản ánh kết quả khảo sát chung của các bộ ngành liên quan về thiệt hại từ cơn bão, sau khi đã chọn ra hai khu vực thảm họa đặc biệt khác hôm 14/8 là huyện Gunwi (thành phố Daegu) và xã Hyeonnae (huyện Goseong, tỉnh Gangwon).Địa phương được chỉ định là Khu vực thảm họa đặc biệt sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố bằng nguồn ngân sách quốc gia, người dân bị thiệt hại sẽ được hưởng tiền hỗ trợ khẩn cấp, miễn giảm các loại phí công cộng như tiền điện, và nhận ưu đãi thuế.Phương án nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn mà Chính phủ công bố trước đây cũng sẽ được áp dụng cho thiệt hại từ cơn bão Khanun, và có hiệu lực ở cả các địa phương không được chọn là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Tổng thống Yoon đã chỉ thị Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min phải nhanh chóng xúc tiến hoạt động khắc phục thiệt hại đối với các địa phương chịu ảnh hưởng từ cơn bão, đồng thời phải đối phó triệt để với mưa bão dưới sự quản lý của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Ông cũng kêu gọi Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cùng Bộ trưởng Hải dương và thủy sản phải dốc toàn lực để đảm bảo bình ổn giá tiêu dùng và không xảy ra vấn đề trong việc cung cấp nông thủy sản do bão.