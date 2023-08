Photo : YONHAP News

Sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu gọi lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật là "đầu sỏ", Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 29/8 (giờ địa phương) không đưa ra lập trường cụ thể nào, song đã tái nhấn mạnh Mỹ vẫn mong muốn đối thoại với miền Bắc.Về phần mình, Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Kurt Campbell đã bày tỏ lo ngại rằng các động thái khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng ngày càng nghiêm trọng và đạt tới mức độ là một vấn đề tồn đọng của toàn bộ khu vực.Ông Campbell còn cho biết cả ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đều có cùng quan điểm về tầm quan trọng của giải pháp ngoại giao và vẫn đang chờ đợi sự hồi đáp từ Bình Nhưỡng, mặc dù nước này vẫn đang từ chối đối thoại.Mặt khác, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong đã tái nhấn mạnh các hành động khiêu khích kéo dài của miền Bắc chỉ dẫn đến kết quả là Seoul, Washington và Tokyo sẽ càng thắt chặt hợp tác an ninh.Dự kiến, Bắc Triều Tiên và Mỹ vẫn sẽ khó để tìm ra cơ hội đối thoại, do Bình Nhưỡng đang có ý định thực hiện vụ phóng vệ tinh trinh sát mới vào tháng 10.Trong bài phát biểu tại chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân nhân Ngày Hải quân 28/8, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề cập tới việc "đầu sỏ" ba nước Đại Hàn Dân Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhóm họp gần đây, tuyên bố tổ chức định kỳ tập trận quân sự chung ba bên và đã bắt tay vào thực hiện. Phát ngôn này cho thấy sự cảnh giác của nhà lãnh đạo miền Bắc với nội dung nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật hôm 18/8.