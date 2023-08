Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thảo luận với Tư lệnh Chiến lược Mỹ về tăng cường năng lực răn đe mở rộng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 29/8 đã có buổi tiếp Tư lệnh Anthony Cotton của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, trao đổi ý kiến về việc tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng.Bộ trưởng Lee đánh giá hai nước đồng minh Hàn-Mỹ đang tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ trên cương vị là nguồn lực chiến đấu chủ lực về răn đe mở rộng đã đóng góp lớn vào việc tăng cường trạng thái răn đe của đồng minh.Ông Lee nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ trong quá trình tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng thông qua Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG).Quân đội Hàn Quốc mong nhận được sự quan tâm và lời khuyên từ Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ trong quá trình xúc tiến Bộ Tư lệnh chiến lược đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên.Về phần mình, Tư lệnh Mỹ đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, nhấn mạnh trạng thái phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ đang vững chắc hơn lúc nào hết, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh của Washington đối với Seoul, trong đó có việc răn đe mở rộng.Ông Cotton cho biết Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trong việc tăng cường răn đe mở rộng, như cung cấp tài sản chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc; phối hợp chặt chẽ với quân đội Hàn Quốc trong việc thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược.Trước chuyến thăm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Tư lệnh Cotton đã có cuộc hội đàm với Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg và Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc kiêm Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera.Theo Bộ Quốc phòng, ông Cotton đã nghe báo cáo về tình hình triển khai cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ, thảo luận với ông LaCamera về an ninh khu vực và năng lực răn đe chiến lược.Hàn Quốc là điểm công du nước ngoài đầu tiên của Tư lệnh Cotton kể sau khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Dự kiến ông này sẽ tiếp tục thăm Nhật Bản và Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ.Bộ Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm của ông Cotton mang tính chất khẳng định cam kết của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đối với các đồng minh và đối tác trọng tâm của Washington.