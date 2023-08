Seoul kêu gọi Bắc Kinh đơn giản hóa quy trình cấp thị thực cho người dân nước mình để tham gia Á vận hội Hàng Châu

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến công du tại Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Oh Young-ju ngày 29/8 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Đặng Lệ và trao đổi ý kiến liên quan đến các vấn đề nổi cộm về lãnh sự.Theo Thứ trưởng Oh, nhiều người Hàn Quốc sẽ đến Trung Quốc trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu từ ngày 23/9-8/10. Do đó, bà đã kêu gọi Bắc Kinh phối hợp và chú tâm để giữ an toàn cho người dân Hàn Quốc. Đại diện Seoul còn đề nghị Bắc Kinh đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực cho người dân nước mình.Bà Oh cũng bày tỏ kỳ vọng rằng hoạt động giao lưu nhân lực song phương sẽ ngày càng sôi nổi hơn sau khi Trung Quốc nối lại việc cấp phép cho người dân nước mình du lịch theo đoàn đến Hàn Quốc.Hai bên cũng đã nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân lực song phương đối với sự phát triển mối quan hệ lâu dài và hướng tới tương lai. Seoul và Bắc Kinh cũng quyết định sẽ sớm tổ chức Hội nghị Vụ trưởng lãnh sự.