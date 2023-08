Xe cộ có thể di chuyển với tốc độ 50 km/s vào ban đêm tại khu vực trường học từ ngày 1/9

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc hôm 29/8 đã công bố sẽ chính thức áp dụng quy định mới về mức hạn chế tốc độ tại khu vực trường học, tức khu vực bảo hộ trẻ em, từ ngày 1/9.Cụ thể, tại khu vực gần trường học từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, xe cộ có thể di chuyển với tốc độ 50 km/h, vốn đang bị giới hạn là 30 km/h suốt cả ngày. Mốc thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình từng khu vực; tuy nhiên vào khung giờ học sinh đến trường và tan trường thì vẫn giữ nguyên mức hạn chế tốc độ di chuyển ở mức 30 km/h.Cơ quan Cảnh sát cũng có kế hoạch sẽ tăng cường tiện nghi an toàn giao thông như đường đi bộ màu vàng, hướng dẫn điểm bắt đầu và kết thúc của khu vực trường học; tăng cường đưa tin về khu vực tại tuyến đường đến trường; truy bắt các xe buýt đón học sinh đi học không tuân thủ các nguyên tắc an toàn.Một quan chức cơ quan này đã bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức để kiểm soát các hành vi đe dọa an toàn giao thông như lái xe trong tình trạng say xỉn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em.Phía Cảnh sát cũng sẽ phát tín hiệu nhấp nháy từ 0 giờ đến 5 giờ sáng tại các tuyến đường có dưới 4 làn xe hai chiều, xảy ra ít hơn ba vụ tai nạn giao thông mỗi năm và không có tai nạn gây tử vong hoặc bị thương nặng. Khi đèn đỏ, xe cộ phải dừng lại và xem xét tình hình giao thông xung quanh rồi mới di chuyển tiếp. Khi đèn vàng, xe phải di chuyển chậm vào các tuyến đường giao nhau. Trong trường hợp có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông thì đèn sẽ không nhấp nháy và chuyển sang chế độ hoạt động bình thường.