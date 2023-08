Tổng tỷ suất sinh quý II/2023 của Hàn Quốc đạt 0,7 trẻ, thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/8 công bố tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong quý II/2023 đạt 0,7 trẻ.Tổng tỷ suất sinh theo quý của Hàn Quốc sau khi đạt 0,87 trẻ vào quý I năm ngoái đã liên tục giảm, tới quý IV cùng năm còn 0,7 trẻ, mức thấp kỷ lục. Sang quý I năm nay, tổng tỷ suất sinh nhích lên 0,81 trẻ, nhưng tới quý II lại giảm xuống 0,7 trẻ, bằng với mức thấp kỷ lục quý IV năm 2022.Tổng tỷ suất sinh là dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc cả năm 2022 là 0,78 trẻ, thấp hơn hẳn so với các nước lớn trên thế giới. Xét tới xu hướng số trẻ sơ sinh nửa cuối năm nay thì tổng tỷ suất sinh cả năm 2023 được cho là sẽ có thể thấp hơn năm ngoái.Số trẻ sơ sinh chào đời theo tháng cũng có chiều hướng tương tự. Trong tháng 6, có hơn 18.000 trẻ sơ sinh chào đời, mức thấp kỷ lục, giảm 90 tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số người tử vong lại tăng. Có 26.800 người tử vong trong tháng 6, mức cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 6. Số người tử vong do COVID-19 giảm nhưng số người qua đời do già yếu lại tăng.Do số trẻ sơ sinh giảm, số người tử vong tăng, nên dân số Hàn Quốc trong tháng 6 giảm 8.200 người, tiếp tục xu hướng giảm 44 tháng liên tiếp từ tháng 11/2019.Tuy nhiên, số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 6 tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là bởi nhiều cặp vợ chồng kết hôn sau một thời gian trì hoãn vì COVID-19.