Đảng đối lập chỉ trích gay gắt dự thảo ngân sách năm 2024 của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đánh giá trái chiếu về dự thảo ngân sách năm 2024 mà Chính phủ công bố ngày 29/8, có quy mô 656.900 tỷ won (497,16 tỷ USD).Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá dự thảo ngân sách năm sau thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol trong việc duy trì nền tảng tài chính lành mạnh, chấn chỉnh đường lối ngân sách hoang phí trong 5 năm nhiệm kỳ cựu Tổng thống Moon Jae-in.Trong nhiệm kỳ chính quyền tiền nhiệm, nợ quốc gia đã tăng thêm gần 400.000 tỷ won (302,7 USD). Việc coi ngân sách có thể giải quyết mọi vấn đề ngược lại càng khiến tình hình kinh tế trở nên tồi tệ hơn, nợ nần đè nặng lên thế hệ tương lai.Đảng cầm quyền cũng đánh giá tích cực về việc Chính phủ tái cơ cấu chi tiêu ngân sách quy mô 23.000 tỷ won (17,41 tỷ USD) trong đó cắt giảm các khoản trợ cấp mang mục đích chính trị, ngân sách dành cho "cartel lợi ích". Khoản tiền cắt giảm được sẽ được sử dụng vào những mục đích cần thiết như phúc lợi xã hội, củng cố quốc phòng và pháp trị, tạo việc làm.Ngoài ra, đảng Sức mạnh quốc dân cũng nhắc đến khoản ngân sách 740 tỷ won (560 triệu USD) để thiết lập hệ thống giám sát an toàn nước thải nhiễm xạ Nhật Bản, giải tỏa bất an cho người dân.Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành thì chỉ trích Chính phủ đang tiêu tán các khoản thu cốt cán, không tuân thủ chuẩn mực tài khóa đã cam kết, trên thực tế cắt giảm các khoản đầu tư chuẩn bị cho tương lai hoặc ngân sách cho dự án dân sinh, thể hiện sự vô dụng, vô trách nhiệm.Đảng này chỉ ra rằng trong dự thảo ngân sách năm sau, lần đầu tiên trong lịch sử nguồn thu ngân sách bị giảm so với năm trước. Trong khi kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2024, nhưng nguồn thu thuế lại bị giảm mạnh, cho thấy chính sách tài chính của Chính phủ đã thất bại, nền tảng thu thuế bị tổn hại bởi đường lối giảm thuế quy mô lớn.Mặc dù Chính phủ đang xúc tiến lập căn cứ pháp lý để kiểm soát thâm hụt ngân sách dưới 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khi tỷ lệ nợ quốc gia dưới 60% GDP, nhưng quy mô thâm hụt ngân sách năm 2024 lại là 92.000 tỷ won (69,62 tỷ USD), tương đương 3,9% GDP, không đúng cam kết.Ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đã giảm từ 31.100 tỷ won (23,46 tỷ USD) xuống 25.900 tỷ won (18,92 tỷ USD), thể hiện sự thiển cận, đi ngược lại thời đại của Chính phủ.