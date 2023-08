Đảng cầm quyền Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ thủy sản trong nước

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang có những động thái nhằm thúc đẩy lượng tiêu thụ thủy sản Hàn Quốc, trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại tiêu thụ thủy sản trong nước sẽ bị giảm sau khi Nhật Bản chính thức xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển từ ngày 24/8.Vào ngày 30/8, đảng cầm quyền đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống và Liên hiệp hợp tác xã thủy sản Hàn Quốc (Suhyup), khẳng định Chính phủ sẽ đứng ra bảo lãnh về tính an toàn của thủy sản.Đảng này chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang tiến hành một cuộc vận động tẩy chay hàng thủy sản. Nếu thực sự lo lắng cho sức khỏe người dân thì đảng đối lập phải đặt vấn đề với Trung Quốc, nước đang xả ra lượng tritium cao gấp 10 lần so với nước thải từ nhà máy Fukushima.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok cho biết lượng tiêu thụ thủy sản sau khi Nhật Bản xả thải ngược lại đang tăng so với năm ngoái. Âm mưu tuyên truyền kích động chính trị của đảng đối lập rốt cuộc chỉ là một "con hổ giấy" vô dụng.Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 30/8 đã tới thăm khu vực ven biển tỉnh Nam Jeolla, chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc đã không hề lên tiếng, thậm chí tiếp tay cho Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Đảng này yêu cầu Chính phủ phải xin lỗi người dân và làm rõ sự thật.Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ lập đối sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong dự thảo ngân sách năm 2024 và các dự luật khác tại kỳ họp thường kỳ Quốc hội tháng 9 tới.