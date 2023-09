Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm mang tên “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield - UFS) đã kết thúc vào ngày 31/8.Từ ngày 16-18/8, hai nước đã tiến hành cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng (CMX) như một cuộc diễn tập sơ bộ. Phần một của cuộc tập trận UFS diễn ra từ ngày 21-25/8, được lồng ghép với cuộc tập trận Ulchi của Chính phủ Hàn Quốc, thực hiện rà soát năng lực tác chiến tổng lực quốc gia. Phần hai được tiến hành từ ngày 28-31/8 tập trung vào diễn tập cho quân đội, với sự tham gia của binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, từ cấp trung đội tới cấp lữ đoàn. Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú và Lực lượng Không gian Mỹ tại Hàn Quốc cũng tham gia trong phần hai.Số cuộc diễn tập cơ động ngoài trời lần này tăng mạnh so với 13 cuộc tập trận trong năm ngoái, nhiều hơn so với 25 cuộc huấn luyện trong lần tập trận "Freedom Shield" (FS) và "Warrior Shield" (WS) vào nửa đầu năm nay; được phân tích là nhằm tăng cường năng lực ứng phó chung trước các mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên đang ngày càng nghiêm trọng.Đặc biệt, quân đội của các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc như Australia, Canada, Pháp, Anh, Hy Lạp, Ý, New Zealand, Philippines, Thái Lan, cũng có mặt trong cuộc tập trận lần này. Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập (NNSC) đã theo dõi quá trình diễn tập căn cứ theo Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Kịch bản của UFS lần này nhằm ứng phó với không chỉ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa miền Bắc, mà còn được mở rộng ra các lĩnh vực không gian, mạng, tác chiến điện tử (EW) và chiến tranh nhận thức (cognitive warfare).Ngoài ra, Hải quân Hàn Quốc và Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản hôm 29/8 cũng đã tiến hành tập trận riêng nhằm phòng thủ tên lửa Bắc Triều Tiên tại vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju.