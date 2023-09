Mỹ nhận định đàm phán vũ khí Nga-Triều đang có tiến triển

Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 30/8 (giờ địa phương) cho biết một phái đoàn khác của Chính phủ Nga đã tới thăm Bắc Triều Tiên, nối tiếp chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu vào tháng trước. Qua chuyến thăm này, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi thư từ, cam kết tăng cường hợp tác. Quan chức NSC đánh giá quá trình đàm phán vũ khí giữa hai nước đang có tiến triển.Ông Kirby cho biết Tổng thống Putin đang đề nghị Bình Nhưỡng cung cấp đạn dược sử dụng cho cuộc chiến tranh với Ukraine, cũng như nguyên vật liệu cho nền công nghiệp quốc phòng của Nga. Điều phối viên Nhà Trắng dự báo hai nước sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán cấp cao trong thời gian tới.Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tại Liên hợp quốc nhắc lại cam kết của Bắc Triều Tiên về việc không bán vũ khí cho Nga, hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ đúng cam kết, dừng đàm phán vũ khí với Matxcơva, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Mặt khác, Nhà Trắng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) của Bắc Triều Tiên vào đêm ngày 30/8 đã vi phạm cùng lúc nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an, gây bất ổn tình hình khu vực.