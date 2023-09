Seoul tiến hành rà soát tình hình an ninh ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 31/8 cho biết đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) của Bắc Triều Tiên trong đêm hôm trước, và mở cuộc họp rà soát tình hình an ninh dưới sự chủ trì của Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia.Theo quan chức này, Seoul và Washington đều cùng chung nhận định vụ phóng tên lửa đạn đạo lần này mang mục đích phản đối cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên minh Hàn-Mỹ, cũng như các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ba bên Hàn-Mỹ-Nhật gần đây và việc Washington điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B đến bán đảo Hàn Quốc.Quân đội hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã trao đổi qua điện thoại ngay sau vụ phóng SRBM để phân tích ý đồ của miền Bắc và xác nhận trạng thái phòng thủ chung.Vào khoảng từ 11 giờ 40 phút đến 11 giờ 50 phút tối ngày 30/8, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 14 trong năm nay, diễn ra chỉ sau 37 ngày kể từ lần phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 24/7. Chỉ một tuần trước vào ngày 24/8, Bình Nhưỡng cũng phóng tên lửa đẩy vũ trụ mà nước này cho là vệ tinh trinh sát quân sự.