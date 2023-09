Cán mốc 1 tỷ hành khách đi tàu cao tốc KTX sau 19 năm

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) công bố tính đến ngày 31/8 lượng hành khách đi tàu cao tốc KTX cán mốc 1 tỷ người, 19 năm 5 tháng kể từ khi KTX được đưa vào khai thác từ ngày 1/4/2004.Con số trên tương đương với việc 50 triệu người dân Hàn Quốc đã đi tàu KTX mỗi người 20 lượt. Lượng hành khách KTX bình quân mỗi ngày đạt 226.000 người, tăng gấp hơn ba lần so với năm 2004 từng là 72.000 người.Tuyến cao tốc KTX được sử dụng nhiều nhất là tuyến Seoul-Busan với bình quân 17.000 hành khách mỗi ngày. Sau đó là các tuyến Seoul-Daejeon, Seoul-Dongdaegu 12.000 hành khách mỗi ngày. Ga tàu KTX được nhiều hành khách sử dụng nhất là ga Seoul với 94.000 người.Số người đi làm bằng tàu KTX cũng có sự gia tăng. Số hành khách mua vé dài ngày (vé tháng, vé 10 ngày) là 4,04 triệu người, tăng gấp 8,7 lần so với năm 2004, xu hướng này tăng nhanh hơn hẳn so với lượng hành khách KTX bình quân mỗi ngày chỉ tăng 3,2 lần cùng khoảng thời gian trên.Nếu như trong giai đoạn đầu, 85% số vé được bán tại các ga tàu, thì tới tháng 7 năm nay, cứ 10 hành khách lại có 9 người mua vé trực truyến. Từ Tết Trung thu năm 2020, KORAIL triển khai bán vé tàu KTX trực tuyến 100% với các dịp lễ tết.Tổng số quãng đường tàu KTX đã di chuyển là 620 triệu km, tương đương 15.500 vòng quanh Trái Đất.Giám đốc KORAIL Han Moon-hee chia sẻ con số 1 tỷ hành khách đi tàu KTX thể hiện sự tăng trưởng của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Tổng công ty đường sắt sẽ tiếp tục nỗ lực để đổi mới dịch vụ, công nghệ, mang lại những hành trình an toàn và thông minh cho hành khách.