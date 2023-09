50 trẻ em Hàn Quốc tử vong do bị bạo hành trong năm 2022, một nửa dưới 36 tháng tuổi

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn quốc ngày 31/8 đã trình lên Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội "Báo cáo về bạo hành trẻ em năm 2022". Từ năm 2019, Bộ Y tế phải trình báo cáo về tình hình bạo hành trẻ em lên Quốc hội căn cứ theo Luật Phúc lợi trẻ em.Theo báo cáo lần này, trong năm ngoái, có 50 trẻ em tử vong vì bị bạo hành, trong đó có 28 trẻ (chiếm 56%) là dưới 36 tháng tuổi. Số trẻ tử vong do bị bạo hành đang có chiều hướng gia tăng qua các năm, năm 2018 là 28 trẻ, năm 2019 là 42 trẻ, năm 2020 là 43 trẻ, năm 2021 là 40 trẻ.Trong năm ngoái, số vụ khai báo về bạo hành trẻ em là 46.103 vụ, giảm 14,5% so với năm 2021. Sau khi điều tra, có 60% số vụ được xác định là bạo hành trẻ em, giảm 25,6% so với một năm trước.Bộ Y tế và phúc lợi giải thích số vụ khai báo và số vụ bạo hành trong năm 2022 giảm so với năm trước đó là bởi trong năm 2021, dư luận Hàn Quốc quan tâm đặc biệt tới vấn đề bạo hành trẻ em sau vụ một đứa trẻ 16 tháng tuổi được nhận nuôi bị bạo hành dẫn tới tử vong xảy ra cùng năm, dẫn tới số trường hợp khai báo tăng vọt. Thêm vào đó, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh, các hoạt động trong gia đình tăng, khiến số vụ khai báo bạo hành trẻ em tăng mạnh trong năm 2021.Do đó, nếu không tính năm 2021 thì số trường hợp khai báo về bạo hành trẻ em trong vòng 5 năm qua vẫn có xu hướng gia tăng. So với năm 2020 thì số trường hợp khai báo trong năm ngoái tăng 9,1%. Trong đó, có 82,7% là trường hợp do cha mẹ bạo hành, chiếm phần lớn. 81,3% địa điểm bạo hành là trong gia đình. Có 4.475 vụ là tái phạm trong vòng 5 năm, chiếm 16%, tăng 1,3% so với một năm trước.Bộ Y tế và phúc lợi cho biết có 2.787 vụ, chiếm 10% tổng số vụ bạo hành trẻ em, đã được thực hiện biện pháp tách trẻ khỏi gia đình.Trong thời gian tới, Bộ sẽ xúc tiến phương án mở rộng phạm vi người bắt buộc phải khai báo về hành vi bạo hành trẻ em, mở rộng dự án kiểm tra sức khỏe với trẻ dưới 2 tuổi nhằm phát hiện sớm các vụ bạo hành ở nhóm trẻ này.