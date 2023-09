Cán cân thương mại tháng 8 của Hàn Quốc tiếp tục thặng dư 870 triệu USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/9 đã công bố cán cân thương mại trong tháng 8 thặng dư 870 triệu USD.Cán cân thương mại theo tháng liên tục thâm hụt trong suốt 15 tháng, từ tháng 3 năm ngoái cho đến tháng 5 năm nay, song đã bắt đầu thặng dư từ tháng 6.Kim ngạch xuất khẩu trong thời gian này là 51,87 tỷ USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, liên tục đà giảm trong 11 tháng từ tháng 10/2022. Đây là lần giảm liên tiếp kéo dài nhất kể từ sau đợt từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2020.Lý do được phân tích là hiệu ứng cơ sở từ việc xuất khẩu trong tháng 8 năm ngoái ghi nhận mức cao kỷ lục và việc rớt giá của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chíp bán dẫn, chế phẩm xăng dầu, hóa dầu.Xét theo từng mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 8 giảm 21%, tăng trưởng âm liên tục trong 13 tháng, nhưng lại tăng 15% so với tháng 7 và có xu hướng hồi phục từ sau quý I.Xuất khẩu xe ô tô tăng 29%, phụ tùng xe ô tô tăng 6%, máy móc thông thường tăng 8%, tàu thuyền tăng 35% so với năm ngoái. Trong khi đó, chế phẩm xăng dầu, hóa dầu và thép giảm lần lượt là 35%, 12%, 11%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 51 tỷ USD, giảm 22,8%. Giá năng lượng quốc tế đang có chiều hướng giảm đã kéo theo việc nhập khẩu dầu thô, khí gas và than đá giảm lần lượt là 40%, 46% và 42%. Nhập khẩu chíp bán dẫn, thiết bị chíp bán dẫn và thép cũng trong xu thế giảm.