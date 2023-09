Viện Kiểm sát Hàn Quốc chỉ thị xử lý theo nguyên tắc đối với tội phạm đe dọa giết người trên mạng internet

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát tối cao của Hàn Quốc hôm 1/9 đã đưa ra chỉ thị yêu cầu các Viện Kiểm sát tuyến đầu phải truy tố theo nguyên tắc đối với các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng như đăng tin đe dọa sẽ giết người lên mạng internet.Viện Kiểm sát tối cao nhấn mạnh cần phải ứng phó nghiêm minh với các vụ phạm tội đe dọa người dân, và phải tiến hành các phiên tòa xét xử chính thức theo nguyên tắc.Nguyên nhân là do tội phạm đe dọa giết người gây bất an về mặt xã hội, cản trở quá trình thi hành công vụ, gây ra trường hợp thiếu nhân lực ứng phó với tội phạm thật sự cần thiết.Đặc biệt, cơ quan này còn nhấn mạnh sẽ không có ngoại lệ cho trẻ vị thành niên, thành phần chiếm số đông trong những đối tượng đăng bài đe dọa giết người.Đối với tội phạm vị thành niên dưới 19 tuổi không có khả năng cải tạo sẽ bị khởi tố lên tòa án chính thức, tội phạm vị thành niên dưới 14 tuổi thì sẽ được chuyển sang tòa án vị thành niên.Tính đến tháng 8, đội điều tra tội phạm an ninh mạng của Cơ quan Cảnh sát đã tiến hành điều tra 487 vụ đăng bài đe dọa giết người trên mạng internet và bắt giữ 241 người viết bài. Trong đó, có 40% là người trong độ tuổi vị thành niên.