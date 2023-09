Hàn Quốc gia nhập Liên minh tự do trực tuyến và tăng cường ngoại giao về kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Liên minh tự do trực tuyến (FOC), tổ chức được Chính phủ các nước thành lập với mục đích tăng cường tự do và nhân quyền trong lĩnh vực kỹ thuật số, ngày 29/8 công bố Hàn Quốc đã trở thành thành viên thứ 38 của tổ chức này.FOC cho biết trong nhiều năm qua, Seoul đã tích cực tham gia vào thảo luận và đóng góp ý kiến liên quan đến kỹ thuật số, thực hiện hoạt động ngoại giao trong lĩnh vực mạng, cũng như thể hiện sự cống hiến trong vấn đề nhân quyền trực tuyến tại các diễn đàn quốc tế quan trọng trong và ngoài nước.Liên minh tự do trực tuyến được thành lập vào năm 2011, nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng internet, biểu tình trong hòa bình, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. Đa số thành viên là các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Hà Lan. Phía châu Á thì có Nhật Bản và Mông Cổ.Các nước này có vai trò đưa ra tuyên bố chung về các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật số, thu thập ý kiến chung từ các quốc gia thành viên, lôi kéo sự chú ý từ cộng đồng quốc tế.FOC cũng từng lên tiếng mỗi khi có vụ việc xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng trên mạng internet. Ví dụ điển hình là lần Chính phủ Iran chặn các lượt truy cập mạng internet nước này khi cuộc biểu tình chống lại Chính phủ nổ ra vào năm 2022, sau cái chết của một phụ nữ bị bắt giữ vì mang Hijab không đúng quy định.Về phần mình, Ngoại trưởng Park Jin đã bày tỏ sự vui mừng khi được gia nhập vào một tổ chức ủng hộ tự do và bảo vệ nhân quyền trên mạng internet. Theo phân tích, việc gia nhập FOC của Seoul mang mục đích xây dựng mối liên kết vững chắc ngay cả ở không gian mạng với các nước phương Tây cùng chia sẻ giá trị.