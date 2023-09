Lượng tiêu thụ điện năng tại Hàn Quốc trong tháng 8 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ ngành năng lượng Hàn Quốc ngày 3/9, lượng giao dịch điện năng tại Sở giao dịch điện lực Hàn Quốc (KPX) vào tháng 8 đạt 51.000 GWh, đạt mức cao kỷ lục trong các mùa hè từ trước đến nay, và là lần đầu tiên trong năm nay chạm ngưỡng cao hơn cùng kỳ năm trước.Có phân tích rằng lượng tiêu thụ điện năng thông thường tại các cơ sở buôn bán và điện năng tại các hộ gia đình trong tháng 8 có thể đã tăng cao hơn mọi năm, trong khi lượng điện năng dùng cho ngành công nghiệp lại giảm do ảnh hưởng từ nền kinh tế.Lượng tiêu thụ điện năng thông thường và điện năng tại hộ gia đình phần lớn do ảnh hưởng từ thời tiết. Theo Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, trong tháng 8 vừa qua có 11 ngày nóng gắt với nhiệt độ tối đa theo ngày trên 33 độ C, nhiều nhất kể từ sau năm 2018.Nhiệt độ trung bình tại Seoul vào tháng 8 là 27,2 độ C, mức cao nhất kể từ sau năm 2018. Đặc biệt, nhu cầu điện năng tối đa vào lúc 5 giờ chiều ngày 7/8 đã ghi nhận mức kỷ lục là 93,615 GW. Theo Sở giao dịch điện lực Hàn Quốc, nhu cầu điện năng tối đa trung bình tháng 8 đạt 82,73 GW, cao nhất từ trước đến nay.Theo đó, cước phí tiền điện mà các hộ gia đình và tiểu thương phải trả trong tháng 8 có thể sẽ tăng cao hơn. Kể từ mùa hè năm ngoái, giá điện đã được điều chỉnh tăng ba lần, tổng cộng lên thêm 28,5 won (0,02 USD) mỗi kW.Số tiền điện mà một hộ gia đình 4 người phải trả vào tháng 8 năm ngoái cho lượng điện 427 kWh dùng trong một tháng là 66.690 won (50,61 USD), nhưng tháng 8 năm nay lại tăng tận 20,8% lên 80.530 won (61,11 USD). Trong trường hợp lượng tiêu thụ điện năng tăng 20% do sử dụng điều hòa, thì mức tiền điện sẽ tăng vụt 73,4% lên 115.640 won (87,76 USD). Vì lý do này, tiền điện leo thang và cái nóng mùa hè đã đè thêm gánh nặng cho các hộ gia đình và tiểu thương tại Hàn Quốc.