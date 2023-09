Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Trung Quốc phải đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trước thềm công du nước ngoài tham gia Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, cho biết việc tăng cường hợp tác đối phó trong cộng đồng quốc tế đối với sự khiêu khích tên lửa hạt nhân Bắc Triều Tiên là một trong những nghị sự quan trọng cần thảo luận.Tổng thống cho rằng phải thể hiện mạnh mẽ sự quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn sự phát triển hạt nhân của miền Bắc.Trước hết, các nước chỉ cần thực hiện triệt để các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng, thì sẽ có thể ngăn chặn đáng kể nguồn tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng. Ông Yoon cho rằng cần tích cực ngăn chặn các hoạt động trái phép như trộm cắp tiền ảo và phái cử nhân lực ra nước ngoài.Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra rằng các nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an như Trung Quốc và Nga đang có thái độ "hời hợt" trước các động thái khiêu khích triền miên của Bắc Triều Tiên. Tổng thống nhắc đích danh Bắc Kinh phải thực hiện đúng vai trò của mình là nỗ lực mang tính xây dựng trong việc kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Đặc biệt, việc phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang làm gia tăng sự bất ổn trật tự khu vực và cũng không tốt cho lợi ích quốc gia của Trung Quốc.Ông Yoon cũng cho rằng nếu miền Bắc cứ lãng phí nguồn lực vào việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa bất chấp tình trạng thiếu hụt lương thực và kinh tế yếu kém thì sẽ khiến cho sự bất ổn trong thể chế nước này ngày càng sâu sắc hơn.Ngoài ra, Tổng thống cũng bày tỏ cam kết bảo vệ tự do, nhân quyền, pháp quyền và "trật tự quốc tế dựa trên chuẩn mực" ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong các cuộc họp đa phương lần này.Một trong những nghị sự quan trọng khác là sự hợp tác kinh tế với các nước tham gia hội nghị, bao gồm đa dạng hóa chuỗi cung ứng tài nguyên quan trọng và thiết lập chuỗi cung ứng ổn định.Do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ không tham dự cuộc họp G20 nên khó có khả năng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung được tổ chức bên lề hội nghị đa phương lần này.