Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị nỗ lực tăng cường quyền giáo viên

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của đội ngũ cố vấn và thư ký tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) vào ngày 4/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị phải nỗ lực tăng cường quyền của người giáo viên và chỉnh đốn lại hoạt động tại các cơ sở giáo dục.Từ cuối tuần rồi, các giáo viên đã tụ tập biểu tình quy mô lớn để yêu cầu củng cố quyền của người giáo viên và cải tổ các đạo luật liên quan. Cuộc biểu tình vẫn tiếp tục kéo dài đến ngày 4/9 để tưởng niệm một giáo viên trường tiểu học ở quận Seocho (Seoul) đã tự sát ngay trong phòng học hôm 19/7 do bị phụ huynh học sinh khiếu nại một cách ác ý.Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại Quốc hộiYun Jae-ok và đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Kwang-on cũng tham gia lễ tưởng niệm này.Chủ tịch đảng cầm quyền Kim Gi-hyeon đã thể hiện sự đồng cảm với ý kiến của các giáo viên tham gia biểu tình về việc phải nhanh chóng cải thiện vấn đề xem hoạt động giáo dục chính đáng của giáo viên là hành động ngược đãi trẻ em.Trong cuộc họp Nội các vào tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc đã nhận định việc dùng lý do bảo vệ nhân quyền để bỏ qua cho các học sinh vi phạm quy tắc chẳng khác gì việc nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi phạm pháp gây hại đến trật tự xã hội với lý do tương tự. Ông cũng nhấn mạnh phải bảo vệ quyền của người giáo viên thì mới đảm bảo được nhân quyền và quyền được học tập của các học sinh khác.