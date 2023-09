Chủ tịch Bắc Triều Tiên đang lên kế hoạch thăm Nga trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 4/9 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang xem xét thăm Nga trong tháng này.Ông Kim đang lên kế hoạch di chuyển tới thành phố Vladivostok của Nga bằng tàu hỏa để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có thể lãnh đạo Nga-Triều sẽ trao đổi về vấn đề giao dịch vũ khí sử dụng cho cuộc chiến tranh với Ukraine. Thời điểm hội đàm được dự đoán là sau ngày thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên 9/9, có khả năng sẽ nhân Diễn đàn kinh tế phương Đông diễn ra tại Vladivostok từ ngày 10/9.Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đã thuyết phục miền Bắc bán vũ khí cho Nga. Mỹ đã công khai cảnh cáo về quá trình đàm phán giao dịch vũ khí giữa hai nước.Một quan chức Chính phủ Mỹ nhận định có khả năng Tổng thống Nga sẽ chuyển giao công nghệ tiên tiến liên quan tới vệ tinh, tàu ngầm hạt nhân, hay viện trợ lương thực cho miền Bắc, đổi lấy việc Bình Nhưỡng cung cấp tên lửa chống tăng, đạn được cho Matxcơva.Trước đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cho biết hai nước Nga-Triều đang bí mật đàm phán về vấn đề giao dịch vũ khí và thư từ trao đổi giữa hai bên là một hình thức thể hiện sự ủng hộ ở mức độ nhất định về quá trình đàm phán.Về phần mình, Nhà Trắng từ chối xác nhận về nội dung đưa tin của tờ Thời báo New York, nhưng cho biết đã nắm được thông tin Chủ tịch Kim Jong-un mong muốn tiếp tục trao đổi về việc giao dịch vũ khí thông qua tiếp xúc cấp thượng đỉnh với Nga.Bộ Ngoại giao Mỹ thì lên án bất cứ giao dịch vũ khí nào giữa hai nước đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hối thúc Matxcơva và Bình Nhưỡng dừng đàm phán; cảnh cáo sẽ cấm vận với các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho giao dịch vũ khí Nga-Triều.