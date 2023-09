Photo : YONHAP News

Trong chuyến công du Indonesia kéo dài từ ngày 5-8/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tổng thống sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (gồm ASEAN và ba nước Hàn-Trung-Nhật), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).Trả lời phỏng vấn của truyền thông Indonesia đăng tải vào ngày 5/9, lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường đoàn kết và hợp tác chiến lược với ASEAN.Tổng thống chỉ ra rằng cơ chế hợp tác ASEAN+3 là một cơ chế trọng tâm trong hợp tác khu vực Đông Á. Trong đó, hợp tác Hàn-Trung-Nhật là điều kiện tiên quyết để tiếp tục mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác ASEAN+3. Do vậy, phải ưu tiên thúc đẩy hợp tác Hàn-Trung-Nhật, đưa hợp tác ba bên quay trở lại quỹ đạo. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhắc tới một cơ chế hợp tác khác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, là hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, nhấn mạnh cơ chế này không nhằm loại trừ một quốc gia nào hay đối phó với một thế lực nhất định.Lãnh đạo Hàn Quốc cũng trình bày về tầm quan trọng của hợp tác Hàn-ASEAN trong lĩnh vực an ninh, kinh tế. Ông Yoon chỉ ra vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa hiện hữu trực tiếp tới các quốc gia ASEAN. Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để đối phó một cách quyết liệt, vì phi hạt nhân hóa miền Bắc.Tổng thống cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN lần này, hai bên sẽ thông qua Tuyên bố chung về hợp tác Quan điểm Ấn Độ-Thái Bình Dương của ASEAN (AOIP), thể hiện quyết tâm chung của các nhà lãnh đạo nhằm tạo ra một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng.Hàn Quốc là sẽ mở rộng hợp tác một cách thực chất với ASEAN ở các lĩnh vực tương lai mà ASEAN có nhu cầu lớn như kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, xe ô tô điện, thành phố tương lai; để hai bên cùng tiến vào con đường đổi mới Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Tiếp theo, Tổng thống sẽ thăm Ấn Độ trong vòng hai ngày từ ngày 9/9, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thủ đô New Delhi, dự kiến đề cập tới vấn đề Bắc Triều Tiên và nhấn mạnh về việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên chuẩn mực.Tổng cộng ông Yoon sẽ tham dự ít nhất 14 cuộc họp song phương, đa phương trong chuyến công du nước ngoài lần này, thảo luận về việc mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng.Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự Hội nghị G20, nên sẽ không diễn ra hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật. Thay vào đó, Văn phòng Tổng thống cho biết có thể Tổng thống Yoon sẽ gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.