Giá trái cây Hàn Quốc trong tháng 8 tăng 13,1% do mưa lớn và nắng nóng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/9 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 8 năm 2023, cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 112,33 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất sau 4 tháng kể từ tháng 4 (3,7%).Tỷ lệ lạm phát trong đà giảm 6 tháng liên tiếp đã lần đầu tiên tăng trong tháng 8 và còn vượt mức 3% sau ba tháng (kể từ tháng 5 là 3,3%).Nguyên nhân chủ yếu được phân tích là do sự tăng giá của mặt hàng nông sản vốn đang ổn định. Giá nông sản chỉ tăng 0,3% trong tháng 7 nhưng tăng hơn 5% trong tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn và nắng nóng. Giá trái cây tăng 13,1%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022 (13,6%). Đặc biệt, giá táo tăng hơn 30%, đào và khoai lang cũng tăng trên 20% so với một năm trước. Giá rau cũng tăng 16,5% so với tháng 7.Trong tháng 8, giá xăng dầu đã giảm 11%, mức giảm ít hơn nhiều so với 25,9% của tháng 7. Một quan chức Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc giải thích mức giảm của các sản phẩm dầu mỏ đã bị thu hẹp đáng kể do giá dầu quốc tế tăng và hiệu ứng cơ sở từ sự sụt giảm của năm trước.Giá các sản phẩm chăn nuôi như thịt bò và thịt lợn trong nước giảm 2,7% so với một năm trước; giá các mặt hàng thủy sản như mực tăng 5,8%.Giá điện, gas và nước tăng 21,1% so với năm 2022, mức tăng 20% trong 11 tháng liên tiếp. Giá dịch vụ cá nhân tăng 4,3%, mức tăng tương đối cao; chi phí ăn ngoài ghi nhận tăng 5,3%.Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2022.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự đoán giá tiêu dùng trong tháng 9 sẽ tương đương hoặc cao hơn một chút so với tháng 8 và sẽ tăng giảm khoảng 3% trong quý IV.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ kiểm tra giá cả cũng như xu hướng cung cầu của các mặt hàng chính và nhanh chóng thực hiện các biện pháp ổn định kế sinh nhai của người dân trong dịp lễ Trung thu để có thể nhanh chóng khôi phục sự ổn định về giá cả.