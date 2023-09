Seoul phản đối hợp tác quân sự gây hại tới hòa bình

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 5/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết Seoul đang chú ý theo dõi các động thái liên quan tới tình hình bán đảo Hàn Quốc, trong đó có giao lưu nhân lực Nga-Triều. Cơ quan hữu quan Hàn-Mỹ đang trao đổi chặt chẽ về các động thái của Bắc Triều Tiên trong thời gian qua.Phát ngôn viên Lim một lần nữa nhấn mạnh bất cứ thành viên nào của Liên hợp quốc cũng không được phép vi phạm lệnh trừng phạt đối với miền Bắc của Hội đồng bảo an, bao gồm cả việc giao dịch vũ khí trái phép.Về việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đề cập tới khả năng tập trận quân sự chung Nga-Triều, ông Lim nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước vừa phải đảm bảo tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an, vừa phải theo hướng đóng góp vào hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, không được gây hại tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.Việc Nga hợp tác liên quan tới giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an. Ngoài ra không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an nếu Matxcơva và Bình Nhưỡng tập trận chung.Cộng đồng quốc tế đang chú ý tới khả năng hai nước Nga-Triều sẽ giao dịch vũ khí nếu lãnh đạo hai nước hội đàm thượng đỉnh. Bắc Triều Tiên sẽ cung cấp vũ khí đạn dược cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine, đổi lại được Matxcơva chuyển giao công nghệ tiên tiến về hạt nhân và tên lửa.Việc giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an. Mặc dù nghị quyết của Hội đồng bảo an không có điều khoản cấm hai nước này tập trận chung, nhưng sẽ có thể xảy ra hoạt động chuyển giao vật tư bị cấm trong quá trình tập trận, hay những hành vi góp phần đẩy cao chương trình hạt nhân tên lửa của Bắc Triều Tiên.Trước đó, tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 4/9 (giờ địa phương) đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đang lên kế hoạch thăm Nga trong tháng 9, có thể là nhân Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) diễn ra tại thành phố Vladivostok từ ngày 10 đến 13/9.