Tỷ lệ tuyển dụng nữ giới tại Hàn Quốc lần đầu chạm ngưỡng 60%

Photo : YONHAP News

Nhân Tuần lễ bình đẳng giới lần thứ 28, Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 6/9 công bố kết quả điều tra "Cuộc sống của nam giới và nữ giới Hàn Quốc dưới góc nhìn thống kê".Tổng dân số Hàn Quốc trong năm nay là 51.558.000 người, giảm 0,1% so với năm trước. Số hộ gia đình một thành viên là 7.502.000 hộ, chiếm khoảng 34,5% tổng số hộ, tăng 4,7% so với một năm trước. Trong số các hộ một thành viên là nam giới, nhóm tuổi ngoài 30 chiếm 22%, nhiều nhất. Trong khi đó ở các hộ có chủ hộ là nữ giới, nhóm tuổi ngoài 60 chiếm tỷ lệ cao nhất là 18,3%. Sau đó là tới nhóm ngoài 20 tuổi ở cả nam và nữ.Hộ gia đình một thành viên là người trên 65 tuổi chiếm khoảng 26,7% trên tổng số hộ một thành viên, tăng tới 8,2% trong vòng một năm.Số hộ gia đình có cả vợ và chồng cùng đi làm chiếm 46,1% trên tổng số các hộ gia đình có cả vợ và chồng. Số hộ gia đình bố hoặc mẹ đơn thân chiếm khoảng 6,9% trên tổng số hộ gia đình. Trong đó, số hộ mẹ đơn thân chiếm khoảng 75,6% trên tổng số hộ bố hoặc mẹ đơn thân, có xu hướng tăng liên tục.Tỷ lệ tuyển dụng ở nữ giới trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) đạt 60%, lần đầu tiên cán mốc 60%. Đặc biệt, tỷ lệ tuyển dụng ở nữ giới 30-34 tuổi đạt 68,5%, tăng mạnh so với năm đầu tiên điều tra là 2010 (53%).Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nữ giới (54,6%), thấp hơn 18,9% so với nam giới (73,5%), mặc dù giảm so với năm 2010 nhưng vẫn có sự cách biệt lớn.Trong năm ngoái, số người nghỉ việc ở nhà chăm sóc con nhỏ là 131.000 người, tăng khoảng 25% so với năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19 (105.000 người). Đặc biệt, nam giới xin nghỉ làm trông con là 38.000 người, tăng hơn 70% so với năm 2019 (22.000 người).Tỷ lệ nữ giới nằm trong ban lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân quy mô trên 1.000 lao động là 12,4%, tăng hơn 20% so với năm 2018. Tỷ lệ nữ giới là công chức bậc 4 trở lên đạt 23,2%, tăng khoảng 40% trong cùng khoảng thời gian này.Tính đến năm 2021, tuổi thọ kỳ vọng của nữ giới và nam giới Hàn Quốc lần lượt là 86,6 và 80,6 tuổi, tăng 3 năm với nữ giới và 3,8 năm với nam giới so với năm 2010.