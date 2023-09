Tiền taxi tháng 8 tăng 19,1%, cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/9 cho biết chỉ số cước phí taxi tháng 8 đạt 120,19 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 19,1% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 1/1999, thời kỳ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, từng là 21%.Tỷ lệ tăng giá cước phí taxi vốn từ 0% tăng lên 1,5% vào tháng 12 năm ngoái và dần tăng liên tục. Giá taxi tăng 17,8% trong tháng 7 và đạt mức gần 20% trong tháng 8.Nguyên nhân được cho là do hiệu ứng tăng cước phí taxi theo từng khu vực, bắt đầu từ đợt tăng phí taxi ban đêm ở Seoul và tỉnh Bắc Chungcheong vào tháng 12 năm ngoái, tăng giá mở cửa ở Seoul trong tháng 2 năm nay. Sau đó cước phí taxi lần lượt tăng ở các khu vực khác như thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang (tháng 6); thành phố Incheon, Gwangju, Daejeon, tỉnh Gyeonggi (tháng 7); tỉnh Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla, Bắc Gyeongsang (tháng 8).Bên cạnh đó, giá vé xe buýt nội thành và liên tỉnh trong tháng trước cũng lần lượt tăng 8,1% và 10,2% so với một năm trước.Giá phương tiện giao thông công cộng đồng loạt tăng kéo theo giá cả dịch vụ công cộng tháng 8 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất sau 1 năm 10 tháng kể từ tháng 10/2021 là 6,1%. Tỷ lệ lạm phát giá dịch vụ công cộng từng ở mức 0% cho đến tháng 2 năm nay rồi tăng dần từ tháng 3 và tăng liên tiếp trong tháng 7 và 8.