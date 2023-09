Nhân viên công sở Hàn Quốc có thời gian làm việc tại nhà ít nhất trong số 34 nước trên thế giới

Photo : KBS News

Tờ Thời báo New York đưa tin Đại học Stanford của Mỹ cùng Viện Công nghệ tự trị Mexico (ITAM) và Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo của Đức đã thực hiện một cuộc khảo sát với 42.000 nhân viên công sở ở 34 quốc gia về tình trạng làm việc tại nhà của họ trong hai tháng 4 và 5.Kết quả cho thấy số ngày trung bình nhân viên văn phòng Hàn Quốc làm việc tại nhà mỗi tháng là 1,6 ngày, ngắn nhất trong số 34 quốc gia được khảo sát. Con số này ở các quốc gia châu Á như Nhật Bản (2 ngày), Đài Loan (2,8 ngày), Trung Quốc (3,2 ngày) là từ 2-3 ngày.Ngược lại, số ngày trung bình nhân viên văn phòng làm việc tại nhà ở Mỹ là 5,6 ngày, Anh 6 ngày, Australia 5,2 ngày và Canada là nhiều nhất với 6,8 ngày.Các nhà nghiên cứu phân tích rằng sự chênh lệch này là do môi trường sống khác nhau ở mỗi quốc gia.Ở các nước châu Á, nhiều người quay trở lại văn phòng làm việc vì họ thường ở trong những căn chung cư nhỏ và chia sẻ không gian với nhiều thành viên trong gia đình. Nhưng ở phương Tây, nhiều nhân viên văn phòng sở hữu những ngôi nhà lớn ở khu vực có mật độ dân cư thấp như ngoại ô, mang lại môi trường làm việc tốt hơn tại nhà.Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khác được phân tích là do văn hóa làm việc của người châu Á như nhân viên có thể dễ dàng hỏi ý kiến cấp trên nếu đến công ty làm việc.