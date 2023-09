Ung thư phổi lần đầu được công nhận là có thể gây ra bởi chất diệt khuẩn máy tạo ẩm

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp lần thứ 36 của Ủy ban cứu trợ thiệt hại do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm vào ngày 5/9, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã công nhận một người đàn ông ngoài 30 tuổi tử vong do ung thư phổi là trường hợp bị tổn hại do phơi nhiễm với chất diệt khuẩn máy tạo ẩm.Đây là trường hợp ung thư phổi đầu tiên được Chính phủ Hàn Quốc công nhận là bị gây hại từ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm và quyết định cứu trợ. Trong thời gian qua, Bộ Môi trường không công nhận ung thư phổi bị tổn hại do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, do thiếu căn cứ khoa học dựa trên các nghiên cứu hiện có.Tuy nhiên, kết quả "Nghiên cứu quan sát sự thay đổi bệnh phổi do PHMG (Polyhexamethylene guanidine) - thành phần trong chất diệt khuẩn máy tạo ẩm" do Trung tâm y tế về chất diệt khuẩn máy tạo ẩm thuộc Bệnh viện Đại học Korea ở thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) tiến hành từ tháng 3/2021 đến tháng 12/222 chỉ ra rằng nếu một người bị phơi nhiễm với chất PHMG thì sẽ có thể bị ung thư phổi. Nghiên cứu này đã đóng vai trò quyết định để Bộ Môi trường công nhận ung thư phổi cũng có thể bị tổn hại do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm.Trong số các đơn đề nghị nộp lên Bộ Môi trường cứu trợ thiệt hại do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, có 206 người bị chẩn đoán là ung thư phổi. Bộ Môi trường cho biết sẽ xem xét riêng từng trường hợp, ưu tiên hỗ trợ các trường hợp được xác định là tiếp xúc với chất PHMG, độ tuổi còn trẻ, không có tiền sử hút thuốc, và không có sự bất đồng ý kiến giữa các thành viên của Ủy ban cứu trợ thiệt hại.Bộ Môi trường cho biết sẽ không tiến hành thẩm định nhanh để đưa ra kết luận công nhận, vì trong trường hợp bị ung thư phổi do yếu tố môi trường, di truyền thì sẽ không thể phân biệt được với trường hợp bị ung thư phổi do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm.Trong thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần áp dụng thẩm định nhanh để tiến hành cứu trợ một cách nhanh chóng cho các nạn nhân, bởi nếu chờ đợi thẩm định riêng từng trường hợp thì các nạn nhân bị ung thư phổi sẽ lại phải tiếp tục chờ đợi ròng rã trong nhiều năm.Cho tới cuộc họp cùng ngày, đã có tổng cộng 5.176 trường hợp được Chính phủ xét chi trả trợ cấp thiệt hại do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm.Vào mùa xuân năm 2011, tại Hàn Quốc xảy ra nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện vì có vấn đề về phổi không rõ nguyên nhân. Vào tháng 11 cùng năm, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đã xác định được chất diệt khuẩn có trong máy tạo ẩm của hãng Reckitt Benckiser có độc tố gây hại cho sức khỏe con người và ra lệnh thu hồi toàn bộ các sản phẩm này.