Giá hoa quả tăng vọt, giá dầu bất ổn trước thềm Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Gần đây, người tiêu dùng Hàn Quốc không khỏi hoảng hốt mỗi khi đi chợ, khi giá các loại hoa quả tăng vọt trước thềm Tết Trung thu.Nếu như trước đây, với 10.000 won (hơn 7 USD) thì người tiêu dùng có thể mua tới 6-7 quả táo, thì nay họ chỉ có thể mua được ba quả. Người tiêu dùng Hàn Quốc không khỏi lo âu khi Tết Trung thu đang tới gần.Thời tiết hết mưa lớn lại tới nắng nóng đỉnh điểm đã khiến sản lượng táo năm nay tại Hàn Quốc giảm tới 20% so với mọi năm. Thêm vào đó nhu cầu táo đang tăng cao trước dịp Tết Trung thu, nên giá táo tăng vọt.Giá đào vừa vào mùa thu hoạch tháng 8 vừa qua cũng trong tình cảnh tương tự. Một chủ cửa hàng bán hoa quả cho biết năm nay ít có đào để bán, phần vì người tiêu dùng đều kêu rằng hoa quả năm nay đắt quá, họ không dám mua để ăn.Trong tháng 8, giá các mặt hàng trái cây đã tăng tới hơn 13% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 1/2022.Giá dầu mỏ sau một thời gian ổn định cũng đang có chiều hướng bất ổn. Mặc dù giá dầu mỏ giảm hơn 10% so với một năm trước, nhưng mức giảm đã thu hẹp, nên hiệu quả kiểm soát vật giá đang biến mất dần.Trong tháng trước, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 3,4%, quay trở lại ngưỡng 3% sau ba tháng. Đây là lần đầu tiên giá tiêu dùng tăng cao hơn tháng trước trong năm nay.Chính phủ nhận định giá tiêu dùng sẽ ổn định trở lại sau tháng 10, khi các yếu tố nhất thời như giá nông sản tăng vọt biến mất.Theo đó, đối sách bình ổn giá cả của Chính phủ đang được đặt trọng tâm vào các sự kiện giảm giá với những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Trung thu.Tuy nhiên, giá dầu quốc tế là một biến số có thể kéo giá tiêu dùng tăng cao tiếp. Đó là bởi các nước dầu mỏ lớn đang dự báo sẽ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu thô.Một chuyên gia thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) phân tích hiện tại có nhiều dự báo trái chiều về triển vọng giá dầu, có nơi dự báo thấp, có nơi dự báo cao lên tới 100 USD/thùng, do vậy giá dầu quốc tế thời gian tới sẽ rất bất ổn.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng chỉ ra các yếu tố khác như giá lương thực quốc tế, các loại phí công cộng tăng, khả năng Chính phủ điều chỉnh thuế xăng dầu, cũng sẽ làm gia tăng bất ổn giá tiêu dùng.