Cố vấn Nhà Trắng Mỹ:

Photo : Associated Press

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Jake Sullivan trong buổi họp báo ngày 5/9 (giờ địa phương) cho biết Mỹ tin rằng Bắc Triều Tiên đang thảo luận tích cực về phương án hỗ trợ quân sự cho Nga liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine.Ông Sullivan cảnh cáo nếu miền Bắc cung cấp vũ khí để Nga tấn công các kho chứa ngũ cốc và thiết bị sưởi ấm trên chiến trường Ukraine thì sẽ không hề mang lại kết quả có lợi nào cho nước này, mà sẽ phải trả giá từ cộng đồng quốc tế.Từ giữa tháng 8, Washington đã đặt thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào các con đường và nguồn vũ khí tuồn từ Bắc Triều Tiên đến Nga.Cố vấn Nhà Trắng nhắc đến khả năng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un sẽ gặp gỡ trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải tuân thủ lời hứa công khai từng đưa ra về việc không cung cấp vũ khí cho Matxcơva, vì người đưa ra quyết định cuối cùng về giao dịch vũ khí chính là ông Kim.Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cũng chỉ trích thỏa thuận buôn bán vũ khí này không chỉ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mà còn kéo dài những nỗi đau khổ không cần thiết cho người dân Ukraine phải gánh chịu do cuộc xâm lược của Nga.Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Putin sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông tổ chức tại Vladivostok vào ngày 12/9. Tuy nhiên, ông này không trả lời về khả năng Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều có diễn ra hay không.Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày đã đưa ra lập trường rõ ràng về những hậu quả có thể xảy ra nếu bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ cuộc chiến bất hợp pháp giữa Nga và Ukraine. Washington sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác trong khu vực và sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp khi cần thiết.Trước đó, tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 4/9 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang xem xét thăm Nga trong tháng này để trao đổi về vấn đề giao dịch vũ khí sử dụng cho cuộc chiến với Ukraine.