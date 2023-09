Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN

Photo : KBS News

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề xuất hai bên cùng tiến bước hướng tới một tương lai thịnh vượng chung.Ông Yoon đề cập tới Sáng kiến đoàn kết Hàn-ASEAN công bố vào năm ngoái, tái khẳng định sự ủng hộ của Seoul đối với "Quan điểm Ấn Độ-Thái Bình Dương của ASEAN" (AOIP); bày tỏ vui mừng vì sáng kiến này đã xác định được 8 bài toán trọng điểm và mở rộng được phạm vi hợp tác giữa hai bên.Tổng thống chỉ ra các lĩnh vực hợp tác với ASEAN theo từng lĩnh vực, lĩnh vực an ninh là hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và an ninh trên biển; lĩnh vực kinh tế là "Dự án dẫn đầu đổi mới kỹ thuật số Hàn-ASEAN", đóng góp để phát triển bền vững 4 nước sông Me Kong; ở lĩnh vực đối phó với khủng hoảng toàn cầu là hỗ trợ năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm, hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.Tổng thống cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David Mỹ vào tháng 8 vừa qua đã mở ra một thời đại mới cho hợp tác ba bên. Ba nước quyết định sẽ trao đổi về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mỗi nước để tìm kiếm các dự án mới, đặt trên nền tảng là sự ủng hộ toàn diện với cấu trúc khu vực do ASEAN đóng vai trò chủ đạo.Mặt khác, Tổng thống nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa là một mối đe dọa hiện hữu và trực tiếp đối với cả các quốc gia Đông Nam Á; nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đối phó chung một cách cứng rắn nhằm phi hạt nhân hóa miền Bắc.Tổng thống cũng kêu gọi sự ủng hộ của lãnh đạo các nước ASEAN để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030.Thông qua sự kiện này, Hàn Quốc mong muốn chia sẻ với các nước trong đó có ASEAN về kinh nghiệm phát triển của mình, cung cấp một nền tảng để tìm kiếm giải pháp cho những bài toán và thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt. Ông Yoon kêu gọi sự ủng hộ và quan tâm của các nước để Busan một lần nữa có thể góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn thể nhân loại.