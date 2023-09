Một nhà ngoại giao gốc Bắc Triều Tiên được bổ nhiệm làm Cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Thống nhất

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho ngày 6/9 đã bổ nhiệm cựu Phó Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Ko Young-hwan (70 tuổi) làm Cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Thống nhất. Ông Ko là nhà ngoại giao đầu tiên có xuất thân là người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.Tại buổi lễ bổ nhiệm, Bộ trưởng Kim giới thiệu ông Ko là người từng sống trong cả hai thể chế, thể chế tự do dân chủ tại Hàn Quốc và thể chể toàn trị tại Bắc Triều Tiên. Với những kinh nghiệm như vậy, ông là người hiểu rõ hơn ai hết về sự ưu việt của chủ nghĩa dân chủ tự do. Cùng với năng lực chuyên môn của mình, ông Ko được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vượt bậc năng lực chính sách của Bộ Thống nhất.Ông từng làm phiên dịch tiếng Pháp cho cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành tại Bắc Triều Tiên, sau đó giữ chức Bí Thư Đại sứ quán miền Bắc tại Congo, công tác tại Vụ châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc, sau đó bỏ trốn tới Hàn Quốc vào năm 1991.Cố vấn Ko từng giữ chức Phó Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia, hiện đang đóng vai trò ủy viên của Tiểu ban Hợp tác quốc tế, Ủy ban Hoạch định tương lai thống nhất thuộc Bộ Thống nhất.Vị trí Cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Thống nhất là một chức vụ mới, đóng vai trò cố vấn cho Bộ trưởng về các vấn đề người tị nạn, hợp tác quốc tế, phân tích thông tin Bắc Triều Tiên, và tham gia các hoạt động bên ngoài như thuyết giảng để công chúng biết tới rộng rãi về thực trạng miền Bắc. Nhiệm kỳ của Cố vấn đặc biệt là một năm, có thể gia hạn hai lần.Tại lễ bổ nhiệm, ông Ko Young-hwan tuyên thệ sẽ nỗ lực để các chính sách thống nhất và chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt được thành công, quan hệ liên Triều tiến triển theo hướng bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Ông bày tỏ sự đồng tình với phát biểu của Tổng thống rằng Bộ Thống nhất không thể trở thành "Bộ Hỗ trợ Bắc Triều Tiên".