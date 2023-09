Nâng gấp ba số tiền an ủi cho trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Park Dae-chul cho biết tại cuộc họp giữa Chính phủ và đảng cầm quyền tại Quốc hội vào ngày 6/9 về việc bồi thường thiệt hại liên quan tới tiêm phòng vắc-xin, hai bên đã nhất trí ý kiến rằng cần tăng cường trách nhiệm của quốc gia với các phản ứng bất thường sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Ông Park cho biết đảng Sức mạnh quốc dân đã chỉ ra rằng Chính phủ cần thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với những người dân đã tin tưởng và sẵn sàng tham gia tiêm phòng trong đợt dịch COVID-19. Về phần mình, Chính phủ cũng đã nhất trí với ý kiến này và quyết định mở rộng số đối tượng được hưởng tiền an ủi do tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin và nâng số tiền hỗ trợ từ tối đa 10 triệu won (7.500 USD) như hiện nay lên tối đa 30 triệu won (22.500 USD).Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ tối đa 20 triệu won (15.000 USD) với những đối tượng nằm ngoài diện hỗ trợ trước đó, do không tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi chế độ bồi thường thiệt hại được triển khai vào tháng 7.Chính phủ cũng quyết định rút lại đơn kháng cáo trong vụ kiện của gia quyến một người dân bị tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mà Chính phủ bị Tòa án tuyên thua kiện trước đó.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) Jee Young-mee giải thích cơ quan này đang tiến hành các quy trình để rút lại đơn kháng cáo, nhằm thể hiện trách nhiệm tối đa của Nhà nước đối với những thiệt hại mà người dân gặp phải khi tham gia tiêm phòng vắc-xin COVID-19.