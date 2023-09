Tổng thống Hàn Quốc hai ngày liên tiếp kêu gọi Nga dừng nỗ lực hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong ngày thứ hai chuyến công du Indonesia 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Ông Yoon đã đưa ra lập trường rõ ràng liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên. Tổng thống nhấn mạnh phải dừng ngay những nỗ lực hợp tác quân sự với miền Bắc gây hại tới hòa bình của cộng đồng quốc tế.Mặc dù lãnh đạo Hàn Quốc không chỉ đích danh Nga, nhưng phát biểu của ông Yoon được cho là nhắm tới những động thái quân sự của hai nước Nga-Triều gần đây.Tổng thống cũng đề nghị khối ASEAN tích cực tham gia ngăn chặn dòng tiền sử dụng để phát triển hạt nhân của miền Bắc.Ông Yoon một mặt gây sức ép yêu cầu Trung Quốc đóng vai trò trong vấn đề Bắc Triều Tiên, mặt khác cũng đề xuất Bắc Kinh hợp tác ngăn chặn Bình Nhưỡng xuất khẩu lao động ra nước ngoài và các hoạt động trên mạng trái phép.Lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật để tạo ra bàn đạp nhảy vọt mới cho hợp tác ASEAN+3 (gồm ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản). Điều này cho thấy chiến lược của lãnh đạo Hàn Quốc là vừa quản lý quan hệ với Trung Quốc, vừa tránh tạo ra quỹ đạo đối đầu giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật với Nga-Trung-Triều.Trong ngày 7/9, Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Nga.Tại đây, Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ tuân thủ nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an có trách nhiệm nặng nề hơn cả do có quyền biểu quyết thông qua nghị quyết. Phát biểu của ông Yoon được phân tích là nhắm tới cả Nga và Trung Quốc.Về tranh chấp chủ quyền giữa một số nước ASEAN với Trung Quốc trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ lập trường phản đối ý đồ thay đổi hiện trạng đơn phương bằng sức mạnh, nhấn mạnh cần xác lập trật tự trên biển dựa trên quy tắc.Ông Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ bảo vệ tự do hàng hải và hàng không căn cứ theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, mở rộng hợp tác hàng hải với ASEAN.Ngoài ra, ông Yoon cũng nêu rõ Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế khi châm ngòi chiến tranh với Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Myanmar.Tổng thống Yoon khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố vững chắc trật tự quốc tế dựa trên các giá trị phổ quát, trên nền tảng là hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.