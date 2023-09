Phó Thủ tướng Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/9 đưa tin, nhận lời mời của Ủy ban trung ương đảng Lao động và Chính phủ miền Bắc, đoàn đại biểu đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung dẫn đầu sẽ thăm Bình Nhưỡng để tham dự sự kiện chúc mừng 75 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc (9/9).Điều này cho thấy đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày 9/9.Trong lần kỷ niệm 70 năm cách đây 5 năm, đoàn đại biểu Trung Quốc do Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư dẫn đầu, tương đương quan chức xếp thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc. So với lúc đó thì lần này, Bắc Kinh cử một quan chức cấp thấp hơn dẫn đầu phái đoàn sang thăm Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, ông Lưu Quốc Trung được biết đến là một chuyên gia kinh tế, từng giữ chức vụ liên quan tới khoa học công nghệ, nên giới chuyên gia phân tích rằng nhân chuyến thăm lần này, hai bên sẽ có thể trao đổi về phương án mở rộng hợp tác kinh tế Trung-Triều. Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, như từng giữ chức Chủ tịch tỉnh Cát Lâm.Nga cũng dự kiến cử đoàn đại biểu sang thăm Bắc Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc. Cách đây 5 năm, nước này đã cử phái đoàn do Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Valentina Matviyenko dẫn đầu tới thăm Bình Nhưỡng.Trung Quốc và Nga đều cử đoàn đại biểu tới miền Bắc trong đợt kỷ niệm Ngày chiến thắng (tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên) 27/7 vừa qua.Dự kiến lần này, ba nước Nga-Trung-Triều sẽ tiếp tục thể hiện sự thắt chặt quan hệ tương tự như lần trước.