KDI lo ngại giá dầu quốc tế tăng sẽ tăng sức ép lên giá tiêu dùng Hàn Quốc

Photo : KBS News

Trong khi giá dầu quốc tế đang được dự báo sẽ có thể tăng trên 100 USD/thùng, cơ quan nghiên cứu chính sách của Hàn Quốc nhận định rằng giá dầu tăng có thể là một biến số chính cản trở sự hồi phục của kinh tế Hàn Quốc.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/9 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 9", trong đó đánh giá tình trạng đình trệ xuất khẩu đang giảm nhẹ, nhưng bất ổn vẫn đang gia tăng do tình hình bất ổn kinh tế Trung Quốc và giá dầu quốc tế tăng.Trước đó, trong báo cáo tháng 8, KDI nhận định tình trạng đình trệ đang dần giảm nhẹ, tập trung ở lĩnh vực chíp bán dẫn. Nhưng trong báo cáo tháng này, Viện nghiên cứu phát triển đề cập cụ thể tới các yếu tố là bất ổn kinh tế Trung Quốc và giá dầu tăng, nhấn mạnh các yếu tố bất ổn bên ngoài đang lan rộng.KDI chỉ ra rằng giá dầu quốc tế tăng sẽ kéo giá tiêu dùng tăng cao hơn nữa, có thể kìm hãm dòng chảy cải thiện tình trạng đình trệ kinh tế hiện tại. Điều này cho thấy KDI lo ngại rằng tiêu dùng sẽ giảm và các hoạt động của doanh nghiệp bị co hẹp do gánh nặng giá dầu.Về tình hình tiêu dùng gần đây, Viện nghiên cứu phát triển đánh giá tiêu dùng vẫn tiếp tục đình trệ. Doanh số bán lẻ trong tháng 7 giảm 1,7%, cao hơn mức giảm tháng 6, nguyên nhân được chỉ ra là do Chính phủ chấm dứt biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và giá cả tăng cao.Tuy nhiên, tình trạng đình trệ ở toàn bộ nền kinh tế nhìn chung vẫn đang được giảm nhẹ. Trên thực tế, xuất khẩu đang được cải thiện, thể hiện rõ ở lĩnh vực chíp bán dẫn.KDI cũng bổ sung rằng sự bất ổn kinh tế Trung Quốc có thể làm giảm tâm lý doanh nghiệp. Trong số các yếu tố bất ổn bên ngoài còn phải kể tới chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ.