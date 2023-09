Doanh nghiệp trên 300 lao động tăng tuyển dụng trực tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 7/9 công bố số liệu điều tra về hình thức tuyển dụng lao động của hơn 3.800 doanh nghiệp lớn có trên 300 lao động thường xuyên.Trước tiên, tổng số lao động thuộc các doanh nghiệp này là 4.566.000 người, tăng 261.000 người so với năm ngoái. Tỷ lệ lao động tuyển dụng trực tiếp là 81,9%, tăng 0,2% so với năm trước. Tỷ lệ lao động tuyển dụng gián tiếp, tức lao động bên ngoài thuộc các đơn vị cung ứng dịch vụ, nhà thầu phụ, đạt 18,1%, giảm 0,2%.Bộ Tuyển dụng đánh giá việc tỷ lệ lao động tuyển dụng trực tiếp tăng là một tín hiệu hết sức tích cực.Tuy nhiên, nếu chia nhỏ quy mô doanh nghiệp để xem xét một cách cụ thể hơn thì những doanh nghiệp lớn có trên 1.000 lao động thường xuyên lại có tỷ lệ lao động tuyển dụng gián tiếp tăng 0,2% so với một năm trước. Điều này được phân tích là bởi tỷ lệ lao động thuộc các doanh nghiệp vệ sinh, bảo vệ, doanh nghiệp vận tải tăng.Ở ngành chế tạo, tỷ lệ lao động tuyển dụng gián tiếp ở các công ty đóng tàu là cao nhất. Bộ Tuyển dụng giải thích rằng điều này thể hiện đặc điểm của ngành đóng tàu, đó là mỗi một công đoạn lại phải sử dụng những nhân lực khác nhau.