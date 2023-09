Bắc Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/9 đưa tin nước này đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mang tên "Anh hùng Kim Kun Ok" (số hiệu 841) vào ngày 6/9, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên (9/9) dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mà miền Bắc công bố được phỏng đoán là phiên bản cải tiến từ tàu ngầm lớp Romeo (3.000 tấn).Theo hình ảnh mà truyền thông nước này công bố, tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok được bố trí bệ phóng để có thể phóng tên lửa đạn đạo từ ngầm (SLBM), với 6 bệ phóng nhỏ và 4 bệ phóng lớn.Một nguồn tin quân đội cho biết trên tàu ngầm lớp Romeo vốn không có bệ phóng tên lửa SLBM, nhưng có thể miền Bắc đã cải tiến để lắp bệ phóng trên tàu, nhằm phóng tên lửa SLBM có thể gắn đầu đạn hạt nhân và thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái "Haeil" (Sóng thần), được mệnh danh là "ngư lôi hạt nhân".Phát biểu tại lễ hạ thủy, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh tàu ngầm hạt nhân vốn là biểu tượng cho sự xâm lược nhắm vào Bắc Triều Tiên suốt hàng chục năm qua. Nhưng giờ đây, Bình Nhưỡng đã có được sức mạnh mang tính biểu tượng này, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Điều này cho thấy việc miền Bắc đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật là để đối kháng lại với tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.Ông Kim nhấn mạnh việc vũ trang hạt nhân cho Hải quân là một nhiệm vụ thời đại cấp thiết không thể trì hoãn. Chủ tịch miền Bắc cho biết sẽ tiếp tục cải tiến các tàu ngầm hạng nặng hiện có thành tàu ngầm tấn công có thể gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật.KCNA cho biết trong ngày 7/9, Chủ tịch Kim đã tiếp tục thị sát tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok đang trong quá trình chuẩn bị rời cảng để vận hành thử nghiệm.