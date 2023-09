Hàn Quốc và Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh, kinh tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 8/9 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Jakarta, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí: tăng cường hợp tác chiến lược ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao; tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi và đẩy mạnh quan hệ đối tác phát triển trong tương lai; củng cố hợp tác lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; tăng cường nền tảng chế độ để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư tại Indonesia; thúc đẩy giao lưu nhân lực song phương.Trước tiên, về hợp tác chiến lược ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao, hai bên đồng tình về việc cần thiết làm sâu sắc hơn "quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt". Tổng thống hai nước nhất trí liên kết "Sáng kiến đoàn kết Hàn-ASEAN", một chính sách với khu vực ASEAN của Seoul, với "Quan điểm Ấn Độ-Thái Bình Dương của ASEAN (AOIP)" do Indonesia khởi xướng thông qua vào năm 2019; tăng cường hợp tác.Hai bên cũng quyết định tiếp tục mở rộng đầu tư và thương mại trên nền tảng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Indonesia có hiệu lực vào tháng 1 năm nay.Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc, hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác công nghệ nhằm hỗ trợ cơ giới hóa hạ tầng nông nghiệp tại Indonesia, biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thiết lập hệ sinh thái ô tô điện, biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp, biên bản ghi nhớ về hợp tác thực phẩm Halal (thực phẩm được phép ăn theo giáo lý của đạo Hồi).Seoul và Jakarta quyết định thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực hạ tầng dựa theo kế hoạch di dời thủ đô của Indonesia. Quốc gia này có kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta sang Đông Kalimantan cho tới năm 2045.Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm kết thúc thành công dự án đồng phát triển chiến đấu cơ KF-21.Tổng thống Hàn Quốc đề nghị sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Indonesia để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại quốc gia này, như về chế độ chứng nhận, quy định hạn chế nhập khẩu.Hai bên cũng nhất trí thiết lập nền tảng để tăng cường giao lưu ở lĩnh vực giáo dục, như xúc tiến thành lập Viện giáo dục tiếng Hàn vào năm sau, hay các dự án học bổng Chính phủ, giao lưu sinh viên.Tổng thống Yoon Suk-yeol còn đề nghị Indonesia ủng hộ để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030; đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết đối phó với khiêu khích hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên.Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Widodo, ông Yoon đã hoàn tất các lịch trình thượng đỉnh liên quan tới ASEAN tại Jakarta.Tiếp theo, Tổng thống di chuyển tới New Delhi, Ấn Độ, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Tại đây, lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến sẽ nhấn mạnh về trật tự quốc tế dựa trên các chuẩn mực, tập trung vào các hoạt động ngoại giao nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đối phó với vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.