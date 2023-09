Cán cân vãng lai tháng 7 thặng dư ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/9 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế. Trong tháng 7 năm nay, cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 3,58 tỷ USD, ba tháng thặng dư liên tiếp kể từ tháng 5.Tuy nhiên, cán cân vãng lai cả 7 tháng đầu năm nay đạt thặng dư 6,01 tỷ USD, giảm tới 77% so với cùng kỳ năm trước (26,57 tỷ USD).Trong cán cân vãng lai tháng 7, cán cân hàng hóa thặng dư 4,28 tỷ USD, 4 tháng liên tiếp thặng dư.Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,43 tỷ USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước, 11 tháng giảm liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ giảm 41,8%, chíp bán dẫn giảm 33,8%, hóa chất giảm 16,4%, thép giảm 12,6%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 25,1%, Đông Nam Á giảm 20,9%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 8,4%, Mỹ giảm 8,1%, Nhật Bản giảm 6%. Riêng xuất khẩu ô tô tăng 15,7% so với một năm trước.Kim ngạch nhập khẩu đạt 46,15 tỷ USD, giảm 22,7%, nhưng cả mức giảm và tỷ lệ giảm đều vượt xuất khẩu. Đặc biệt, nhập khẩu năng lượng giảm tới 35,7%, chíp bán dẫn giảm 22,6%, ô tô giảm 19,2%.Cán cân dịch vụ thâm hụt 2,53 tỷ USD, mặc dù quy mô thâm hụt giảm so với tháng 6 (2,61 tỷ USD), nhưng cao gấp 36 lần so với quy mô thâm hụt cùng kỳ năm trước (70 triệu USD).Cán cân thu nhập sơ cấp thặng dư 2,92 tỷ USD. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ nợ) tăng thêm 3,72 tỷ USD trong tháng 7. Đầu tư trực tiếp của người Hàn ra nước ngoài tăng 2,42 tỷ USD, đầu tư của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng thêm 1,65 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn tại nước ngoài tăng thêm 6,9 tỷ USD. Đầu tư của người nước ngoài tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 2,6 tỷ USD, mức tăng cao nhất trong vòng 14 tháng kể từ tháng 5 năm ngoái.