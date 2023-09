Tổng thống Hàn Quốc hy vọng thảo luận về hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng với Ấn Độ

Photo : YONHAP News

Vào ngày 8/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phỏng vấn với tờ "The Times of India" của Ấn Độ trước khi lên đường tới New Delhi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).Tổng thống Yoon nhấn mạnh Ấn Độ là đối tác trọng tâm trong khu vực cùng chia sẻ giá trị trọng tâm là chủ nghĩa tự do, dân chủ với Hàn Quốc. Seoul sẽ củng cố hơn nữa tình đoàn kết trên nền tảng giá trị với New Delhi, tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng như quốc phòng, kinh tế, công nghệ cao.Ông Yoon cho biết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sắp sửa diễn ra, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng ở lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng.Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về việc nghiên cứu chung ở lĩnh vực công nghệ trọng tâm như vũ trụ, năng lượng nguyên tử, sinh học; hợp tác ở lĩnh vực hạ tầng thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc.Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ dự kiến trao đổi về phương án tăng cường hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có bán đảo Hàn Quốc; phối hợp tại cộng đồng quốc tế trong đó có nhóm G20.Tổng thống Yoon nhận định hội nghị G20 năm nay được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đối diện với nhiều thách thức và khủng hoảng chồng chất, như cạnh tranh địa chính trị, lạm phát cao, chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài. Do đó, các nước G20 phải phát huy được năng lực lãnh đạo nhằm khắc phục những thách thức và bài toán này.Bên cạnh đó, Tổng thống cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tăng mạnh đầu tư vào Ấn Độ ở lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, ô tô, đóng góp lớn vào chính sách bồi dưỡng ngành chế tạo của Ấn Độ, cũng như đóng vai trò tích cực vào toàn bộ nền kinh tế của quốc gia tỷ dân, như mở rộng sản xuất, xuất khẩu, tạo công ăn việc làm. Ông Yoon tin tưởng rằng quá trình đàm phán sửa đổi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Ấn Độ sẽ có thể tạo ra được thành quả đôi bên cùng có lợi.