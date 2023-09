Nghi phạm vụ cướp ngân hàng Hàn Quốc trốn sang Đà Nẵng đã bị bắt giữ

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát thành phố Daejeon cho biết nghi phạm A (độ tuổi 40) cướp hàng chục triệu won (hàng nghìn USD) của một ngân hàng ở thành phố Daejeon đã bị bắt giữ tại một sòng bạc ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam vào khoảng 5 giờ chiều ngày 10/9 (giờ Việt Nam) với sự phối hợp của công an và cảnh sát thường trú tại địa phương.Được biết, cảnh sát đã nhận được tin báo từ một người Hàn Quốc rằng nghi phạm trong vụ cướp tại thành phố Daejeon vào sòng bạc ở thành phố Đà Nẵng nên đã phối hợp với công an địa phương tiến hành theo dõi bí mật gần sòng bạc.Hôm 18/8, tên A đã dùng hung khí uy hiếp một nhân viên tại ngân hàng của Liên hiệp hợp tác xã tín dụng Shinhyup ở phường Gwanjeo, quận Seo, thành phố Daejeon, cướp đi 39 triệu won (29.200 USD) tiền mặt rồi bỏ trốn sang Việt Nam để lẩn tránh mạng lưới điều tra của cảnh sát.Sau khi xác nhận A đang lẩn trốn tại Việt Nam vào ngày 20/8, tức hai ngày sau khi phạm tội, cơ quan cảnh sát đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban lệnh truy nã đỏ và phối hợp với công an địa phương truy tìm tung tích A.Cảnh sát dự kiến ​​sẽ điều tra vụ án ngay khi đưa A trở về Hàn Quốc.