Hơn 2.100 người thiệt mạng trong trận động đất tại Morocco

Photo : YONHAP News

Tờ nhật báo Le Matin của Morocco đã cập nhật con số sơ bộ về thiệt hại của trận động đất thế kỷ tính đến 4 giờ chiều ngày 10/9 (giờ địa phương) là 2.122 người thiệt mạng và 2.421 người bị thương.Số người thiệt mạng tại tỉnh Al Haouz, ngay tâm chấn của trận động đất và bị thiệt hại nặng nề nhất, là 1.351 người; tỉnh Taroudant có 492 người; tỉnh Chichaoua 201 người. Bộ Nội vụ Morocco dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng, do hiện đang còn nhiều người bị thương nặng và quá trình tìm kiếm cứu hộ người mất tích vẫn đang diễn ra.Trận động đất xảy ra vào đêm ngày 8/9, mạnh 6,8 độ richter, là trận động đất mạnh nhất trong vòng 120 năm ở Morocco. Nhận thấy "thời gian vàng" quan trọng để cứu hộ nạn nhân động đất là 72 giờ đầu tiên, Chính phủ nước này đã huy động cả quân đội để dốc toàn lực cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và điều kiện đường sá yếu kém.Trong khi đó, lại có thêm một trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày tại khu vực cách thành phố Marrakesh 83 km về phía Tây Nam, và dự kiến sẽ còn xảy ra nhiều dư chấn khác.Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã phân tích số người tử vong trong đợt thiên tai này có thể sẽ ở mức dưới 10.000 người, nhưng trong tình huống xấu nhất có thể sẽ vượt qua ngưỡng này.Thiệt hại về kinh tế cũng được dự đoán ở mức cao khoảng 100 tỷ USD, tức khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Morocco.Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/9 đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và người dân Morocco, đồng thời cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền nước sở tại và cộng đồng quốc tế.Seoul cũng đang tiến hành xác minh tình hình của 360 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Morocco. Được biết, đa số các công dân này sinh sống ở thành phố Rabat hoặc Casablanca nằm xa thành phố Marrakesh, số người dân cư trú gần thành phố này là khoảng 10 người.77 người Hàn đang công tác tại Morocco để tham dự cuộc họp lần thứ 10 của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (từ ngày 4-11/9) được xác nhận là vẫn bình an vô sự, và đang lần lượt xuất cảnh để về nước.