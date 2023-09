Thành tích trúng thầu của Hàn Quốc vượt 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023

Photo : YONHAP News

Hiệp hội nhà thầu nước ngoài (ICAK) ngày 10/9 cho biết số tiền trúng thầu xây dựng tại nước ngoài trong 8 tháng đầu năm của doanh nghiệp Hàn Quốc là 21,93 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 tỷ USD kể từ sau năm 2018.Xét theo tháng, thành tích trúng thầu của doanh nghiệp Hàn Quốc trong tháng 1 là 660 triệu USD, tháng 2 là 4,16 tỷ USD, tháng 3 là 6,11 tỷ USD, tháng 4 là 7,77 tỷ USD, tháng 5 là 8,67 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (10,3 tỷ USD).Tuy nhiên, con số này đã vọt lên 17,29 tỷ USD trong tháng 6, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (12,04 tỷ USD), và tiếp tục đà tăng trong tháng 7 và tháng 8 với số tiền lần lượt là 19 tỷ USD và 21,93 tỷ USD.Thành quả này là nhờ Công ty xây dựng Hyundai trúng gói thầu xây dựng nhà máy lọc dầu quy mô lớn trị giá 5 tỷ USD tại Ả-rập Xê-út vào tháng 6 vừa qua. Gói thầu này đã giúp thành tích trúng thầu của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông ghi nhận 7,41 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với năm trước.Thêm vào đó, các gói thầu tại khu vực Trung Đông cũng chiếm tỷ phần cao nhất là 33,8%. Tại khu vực Bắc Mỹ và Thái Bình Dương là 33,5% (7,35 tỷ USD), châu Á là 19,6% (4,3 tỷ USD).Dư luận hiện đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Hàn Quốc sẽ có thể tiếp tục gặt hái được thành tích trúng thầu tại nước ngoài trên 30 tỷ USD trong năm nay hay không.Một quan chức của Hiệp hội nhà thầu nước ngoài nhận định giá trị trúng thầu của Seoul đang trong xu thế tăng trưởng so với năm ngoái, song vẫn cần phải tiếp tục theo dõi cho đến cuối năm nay.