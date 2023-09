Seoul thí điểm thẻ giao thông không giới hạn chỉ với dưới 49 USD mỗi tháng

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 11/9, Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon đã công bố bắt đầu thí điểm thẻ phương tiện giao thông công cộng không giới hạn dùng theo tháng trong năm 2024.Thẻ này được gọi là "Thẻ đồng hành cùng khí hậu", có thể dùng để đi xe buýt, tàu điện ngầm hoặc dịch vụ xe đạp công cộng "Ttareungi" tại khu vực thành phố Seoul.Mức giá của loại thẻ này là 65.000 won (48,85 USD) mỗi tháng. Người dùng có thể sử dụng qua điện thoại di động hoặc chỉ cần mua thẻ với 3.000 won (2,25 USD) và nạp tiền giao thông mỗi tháng một lần.Qua đó, người dân có thể sử dụng không giới hạn hầu hết các tuyến tàu điện ngầm tại Seoul từ tuyến số 1 đến tuyến số 9, tuyến Gyeongui-Jungang, các tuyến xe buýt nội thành và xe buýt làng, hoặc thuê xe đạp "Ttareungi" trong vòng một tiếng.Tuy nhiên, loại thẻ này không áp dụng cho tàu điện ngầm tuyến Sinbundang và các xe buýt khu vực Gyeongin (nối giữa tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon). Ở những khu vực không thuộc thủ đô Seoul thì chỉ có thể quẹt thẻ xuống chứ không thể dùng lên tàu, xe.Loại vé tháng đang được lưu hành với mức giá 55.000 won (41,34 USD) dành cho các tuyến tàu Seoul hiện nay thì lại không áp dụng hình thức giảm giá khi chuyển tiếp sang xe buýt.Chính quyền thành phố Seoul dự đoán nếu "Thẻ đồng hành cùng khí hậu" được áp dụng, thì khoảng 500.000 người dân Seoul sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá phí giao thông công cộng trên 340.000 won (255,5 USD) mỗi năm.Cùng với đó, sẽ càng có nhiều người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe ô tô riêng do mức giá tương đối rẻ, giúp giảm lượng phát thải khí carbon.Sau khi tiến hành thí điểm loại thẻ này từ tháng 1-5/2024, chính quyền Seoul có kế hoạch sẽ khắc phục những điểm chưa hoàn thiện và chính thức áp dụng từ nửa cuối năm, cũng như mở rộng áp dụng sang cả các phương tiện giao thông công cộng khác.Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, ngày càng có nhiều người dân sử dụng xe ô tô riêng để di chuyển thay vì phương tiện giao thông công cộng. Do đó, "Thẻ đồng hành cùng khí hậu" mang mục đích ứng phó sớm với nguy cơ về biến đổi khí hậu, thông qua việc khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.