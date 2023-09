Cứ 10 doanh nghiệp Hàn Quốc thì có 6 nơi không hoặc chưa có kế hoạch tuyển dụng trong năm tới

Photo : YONHAP News

Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc (KEA; tên cũ là Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI)) ngày 10/9 đã công bố kết quả khảo sát kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới tốt nghiệp đại học nửa cuối năm 2023, thực hiện bởi cơ quan thăm dò ý kiến Research&Research với đối tượng là 500 doanh nghiệp có doanh thu cao.Trong đó, có 48% doanh nghiệp vẫn chưa lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới trong nửa cuối năm nay, 16,6% doanh nghiệp không có kế hoạch tuyển dụng. Điều này có nghĩa là cứ 10 doanh nghiệp lớn thì có 6 nơi không có kế hoạch tuyển dụng hoặc chưa lập kế hoạch tuyển dụng.Tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới là 35,4%. Cụ thể, có 57,8% doanh nghiệp duy trì mức tuyển dụng tương tự với năm ngoái, 24,4% doanh nghiệp tuyển ít hơn, và chỉ 17,8% doanh nghiệp tuyển nhiều hơn.Về lý do không tuyển dụng hoặc không tăng quy mô tuyển dụng, "lợi nhuận giảm hoặc áp dụng chính sách cắt giảm để ứng phó với khó khăn về kinh doanh" chiếm tỷ lệ cao nhất là 25,3%, "kinh tế khó khăn do đình trệ kinh tế toàn cầu kéo dài, tình hình lãi suất và tỷ giá hối đoái cao" là 19%, "cắt giảm chi phí do giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công tăng" là 15,2%.Các doanh nghiệp tham gia khảo sát đã dự đoán rằng tỷ lệ cạnh tranh triển vọng trong tuyển dụng người mới tốt nghiệp đại học năm nay trung bình là 81:1.Thêm vào đó còn xảy ra tình trạng chênh lệch về việc làm gây ra bởi nạn thất nghiệp của giới trẻ và việc các doanh nghiệp không tìm được người tài cho vị trí tuyển dụng.Rào cản mà các công ty tham gia khảo sát hay gặp nhất là "khó khăn trong việc tìm được nhân tài thích hợp", chiếm 30,9%.Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc phân tích các doanh nghiệp có xu hướng thích những người "được việc" và có khả năng ứng phó nhanh nhạy với môi trường làm việc thay đổi chóng mặt.Trong câu hỏi về bài toán chính sách để mở rộng tuyển dụng nhân viên mới tốt nghiệp đại học, 39,4% chọn "thu hút đầu tư doanh nghiệp và mở rộng tuyển dụng thông qua cải thiện các quy chế", 25,2% chọn "mở rộng khoản khuyến khích tăng cường tuyển dụng".